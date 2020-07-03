Görele'nin geleneksel lezzetleri köy sakinlerine gelir kapısı olacak - Son Dakika

Görele'nin geleneksel lezzetleri köy sakinlerine gelir kapısı olacak

Giresun'un Görele ilçesinde uygulanacak "Sağlık Köyü Yöresel ve Geleneksel Köy Mutfağı ile Tarihi, Kültürel Mirasının Korunması Projesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Giresun'un Görele ilçesinde uygulanacak "Sağlık Köyü Yöresel ve Geleneksel Köy Mutfağı ile Tarihi, Kültürel Mirasının Korunması Projesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

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Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Sağlık köyünde yöre mimarisine uygun şekilde turistik köy mutfağı olarak restore edilen eski okul binasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçenin ve köyün geleneksel mutfağını bölge turizmine kazandırmak olduğunu söyledi.

Hazırladıkları proje kapsamında oluşturulan köy mutfağının yöre halkına ekonomik gelir kapısı olmasını istediklerini belirten Ermiş, toplam bedeli 416 bin lira olan projeye Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 300 bin lira destek sağladığını vurguladı.

Ermiş, Görele'nin, Çepni folklorik kültürünün yaşatıldığı bir ilçe olduğunun altını çizerek, "Kemençe ilçe için çok önemli bir müzik aletidir ve bu dalda çok önemli sanatçılar yetişmiştir. Bizler de hem lezzetleri hem kültürü hem de bu tarihini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, köyü turizm alanı yapmak için yola çıktık." dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de projenin sürdürebilir olmasını sağlayacaklarını dile getirerek projede emeği geçenleri kutladı.

Yöreye özgü lezzetlerin ikram edildiği açılışa, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, DOKA Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Aladağ, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

Erdoğan Turan, Giresun, Görele, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Görele'nin geleneksel lezzetleri köy sakinlerine gelir kapısı olacak - Son Dakika

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