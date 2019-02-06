Görele'ye Yeni Kütüphane Kurulacak

Görele Belediyesi
ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilçeye kazandırılacak kütüphane projesinin protokol sözleşmesi imzalandı.
Belediye Başkanı Tolga Erener
, imza töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin yakın zamanda son derece modern bir kütüphaneye kavuşacağını söyledi.
Yeni kütüphanenin Yeşiltepe
Mahallesi Stadyum mevkisinde bulunan yaklaşık bir dönümlük alana inşa edileceğini belirten Erener, şöyle devam etti:
"Hem öğrencilerimizin hem büyüklerimizin faydalanabileceği 2 katlı ve içerisinde cep sineması, sohbet odaları olan son derece modern bir kütüphaneye kavuşmak için yola çıktık. Kütüphane projemiz Görele Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın ortaklaşa yapacak olduğu bir bina olacak. Kütüphane projemizin kısa bir sürece ihalesi yapılarak, Görele'miz güzel bir kütüphaneye kavuşacak."
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise ülkede kütüphaneye olan gereksinimlerinin arttığını ifade ederek, "Ben inanıyorum ki Görele'deki bu proje bir rol model olacak. Nasıl bu proje rol model olursa bizler de çocuklarımıza kitap okuyarak rol model olacağız." dedi.
Projeyi çok önemsediğini dile getiren Gürgenci, şunları kaydetti:
"Görele'nin şanslı olduğunu düşünüyorum. Neden? Görele kültürüyle var olan bir yer. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ilk Milli Eğitim Bakanı
Göreleli'dir. Bu çok önemli bir şey. Burası kitabıyla, defteriyle, kültürel ögeleriyle farklı bir yere oturma şansı var. Şehir kültürü, şehir aidatı olabildiği bir yer."
Konuşmaların ardından kütüphane projesi protokolü Erener ve Gürgenci arasında imzalandı.