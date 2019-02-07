Görele Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Öner Seçildi
15 dakika önce
Görele Ziraat Odası Başkanlığına Özcan Öner yeniden seçildi.
Görele Ziraat Odası Başkanlığına Özcan Öner yeniden seçildi.
Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapılan olağan genel kurulda, Öner başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.
Genel kurula katılan 62 delegenin 60'ının oyunu alan Öner, yeniden başkan seçildi.
Öner, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür ederek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tarımın ve çiftçilerimizin her daim yanında olduk, karşılaştığı sorunların çözümü için mevcut imkanları kullanarak her türlü çabayı gösterdik. Bu başarılı çalışmaların mükafatını alarak, dördüncü defa bu göreve layık göründük." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz
Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı
Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak