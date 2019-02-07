Görele Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Öner Seçildi

Görele Ziraat Odası Başkanlığına Özcan Öner yeniden seçildi.

Görele Ziraat Odası Başkanlığına Özcan Öner yeniden seçildi.



Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapılan olağan genel kurulda, Öner başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.



Genel kurula katılan 62 delegenin 60'ının oyunu alan Öner, yeniden başkan seçildi.



Öner, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür ederek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tarımın ve çiftçilerimizin her daim yanında olduk, karşılaştığı sorunların çözümü için mevcut imkanları kullanarak her türlü çabayı gösterdik. Bu başarılı çalışmaların mükafatını alarak, dördüncü defa bu göreve layık göründük." dedi.

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