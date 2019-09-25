Görelespor-giresunspor: 4-1

STAT: 13 Şubat

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xxx), Ufuk Uğurlu (xxx), Sinan Bilen (xxx)

GÖRELESPOR: İsmail (xxx), Mikail (xxx), Hasan (xxx), Ömer (xxx), Cengizhan (xxx), Mertcan (xxx), Burak Salih (xx) (Dk. 64 Burhan xx), Gökan (xxx), Berkay (xxx) (Dk. 75 Hakan x), Şevket (xx) (Dk. 59 Eyüp Can), Sezer (xxx)

GİRESUNSPOR: Metin (x), Uğur Aygören (x), Numan (x), Mehmet Taş (x), Orhan (x), Michel Landel (x)(Dk. 46 Renan x), Alperen (x), Mehmet Güven (x)(Dk. 46 CristianTanase x), Muhammed Himmet (x), Alpay (x) (Dk. 68 Rusescu x), Özgür Can (x)

SARI KARTLAR: Hasan (Görelespor), Orhan, Rusescu (Giresunspor)

GOLLER: Dk. 20 Sezer, Dk. 44 Berkay (P), Dk. 66 Berkay (P), Dk. 76 Burhan (Görelespor), Dk. 42 Mehmet Güven (Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Tur'unda, Giresun'un Görele ilçesinde oynanan maçta TFF 1'inci Lig ekibi Giresunspor, BAL ekibi olan Görelespor'a 4-1 mağlup oldu.

20'nci dakikada Berkay'ın kale önüne kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Sezer'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

42'nci dakikada Alpay'ın sağ kanattan uzak direğe ortasında Numan topu Mehmet Güven'e indirdi. Mehmet Güven'in müsait pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

44'üncü dakikada Gökhan ceza sahası içerisinde kaleci Metin tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Berkan topu ağlara gönderdi: 2-1.

66'ncı dakikada bir penaltı atışı daha kazanan Görelespor, Berkay ile skoru 3-1'e getirdi.

76'ncı dakikada Görelespor atağında Burhan, kaleci Metin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 4-1.

Maçı 4-1 kazanan Görelespor, bir üst tura yükseldi.

- Giresun