Son Dakika Haberleri: Göreme Belediye Başkanı: Yıkım Kararlarını Saygıyla Karşılıyoruz

Göreme Belediye Başkanı: Yıkım Kararlarını Saygıyla Karşılıyoruz

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Göreme beldesi Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacaları yanında yapılan bazı binalarla ilgili yıkım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Belediyemiz ve şahsım devletimizin yetkili kurullarının aldığı bu kararları saygıyla karşılamakta ve gereken katkıyı yapmaktadır" dedi.

Göreme Belediye Başkanı: Yıkım Kararlarını Saygıyla Karşılıyoruz, System.String[]
NEVŞEHİR'in Göreme beldesi Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacaları yanında yapılan bazı binalarla ilgili yıkım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Belediyemiz ve şahsım devletimizin yetkili kurullarının aldığı bu kararları saygıyla karşılamakta ve gereken katkıyı yapmaktadır" dedi.

Kapadokya bölgesinde peribacalarının yanında yapılan otel inşaatının geçen hafta yıkılması ardından, bölgede 15 yapı ile ilgili daha yıkım kararı verildi. Söz konusu yapılarla ilgili yıkım süreci devam ederken, Göreme Belde Belediye Başkanı Nuri Cingil, yazılı açıklama yaptı. Başkan Cingil açıklamada şöyle dedi:

"Kamuoyunun da takip ettiği gibi beldemizde bazı binalarla ilgili yıkım süreci yaşanmaktadır. Belediyemiz ve şahsım da devletimizin yetkili kurullarının aldığı bu kararları saygıyla karşılamakta ve gereken katkıyı yapmaktadır. Beldemizde bu süreç devam ederken bazı basın organlarında şahsıma yönelik 'ölüm tehdidi' ve 'rantçılık' gibi hiçbir zaman kabul edemeyeceğim gerçekdışı iddiaların gündeme getirilmesini üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladım. Şahsımın hiçbir basın mensubuna yönelik herhangi bir tehdit ve hedef göstermesi söz konusu değildir. İnsan yaşamını her şeyin üzerinde tutan bir insan ve bir yönetici olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim bu iddiaları şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim."

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:04 Kaynak: DHA

Kapadokya, Nevşehir, Göreme, Güncel
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