Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı
1 saat önce
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı sürüyor.
Nevşehir
'in Göreme
beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı sürüyor. Türkiye
'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesindeki Göreme beldesinde, geçen ay başlayan otel inşaatı, peribacalarının yanı başında olması nedeniyle tepkilere neden oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla dün durdurulan inşaatın, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasının ardından yıkımına başlandı. Beldeye Nevşehir İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğine ait iş makineleri sevk edildi.
İnşaatın kolonları iş makinesiyle kırıldı, ardından inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için yıkıma ara verildi. İşçilerin alandaki demir ve diğer inşaat malzemelerini kaldırmasının ardından yıkıma devam edileceği öğrenildi.
Alanda jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:09 Kaynak: AA
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