Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı (2)
48 dakika önce
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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