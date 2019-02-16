Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı (2)

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı. (2)

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İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı