Son Dakika Haberleri: Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı (2)

Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı (2)

48 dakika önce

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:52 Kaynak: AA

Nevşehir, Göreme, Güncel
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