Son Dakika Haberleri: Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı

Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı

1 saat önce

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı.

Göreme'de Peribacaları Bölgesindeki İnşaatın Yıkımı, System.String[]
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı tamamlandı.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için ara verilen iş yeri ve konut inşaatının yıkımına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, iki bloktan oluşan binanın yıkımını tamamladı.

Yıkım işlemi sırasında bölgeye gelen inşaat sahibinin kardeşi emekli öğretmen Mehmet Kardeş, "Göreme'de evlerin yüzde 80'i peribacalarının yanına yapılmış evlerden oluşuyor. Evler sonradan pansiyona dönüştürüldü." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla 13 Şubat'ta durdurulan inşaatın, Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasının ardından 14 Şubat'ta yıkımına başlanmış, inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için önceki gün yıkıma ara verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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