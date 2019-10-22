Son Dakika Haberleri: Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı
Son Dakika Güncel Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı

Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı

1 saat önce

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir'de bulunan Göreme Vadisi ve çevresindeki alan, 'milli park' statüsünden çıkarıldı.

Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir'de bulunan Göreme Vadisi ve çevresindeki alan, 'milli park' statüsünden çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli ve 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.Bakanlar Kurulu kararıyla 1986'da 'milli park' statüsü verilen Göreme Vadisi ve çevresi, 33 yıl sonra bu statüyü kaybetti. Göreme Tarihi Alanları ve Kapadokya Bölgesi, 1985'te UNESCO tarafından 'Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.


Nevşehir, Göreme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi
Rıza Sarraf'ın yargılandığı "imara aykırılık" davası İnfaz indirimi düzenlemesi AK Parti'nin gündeminde: 38 ile 40 bin arasında kişi tahliye olabilecek Sinema sektöründe önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]