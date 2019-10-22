Göreme Vadisi'nde Milli Park statüsünün kaldırılması

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile, Göreme Tarihi Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerini içine alan bölgenin Kapadokya Alanı olarak belirlendiği hatırlatılarak, böylelikle alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçileceği belirtildi.

Bakanlık tarafından, Göreme Vadisi'nde Milli Park statüsünün kaldırılarak "Kapadokya alanının ranta açılacağına" dair iddiaların yer aldığı haberler üzerine yapılan açıklamada, Kapadokya alanında arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve milli park gibi birçok farklı koruma statüsünün bir arada bulunmasının, alanda zamanla yetki karmaşasına neden olduğu, bu durumun da kaçak yapılaşmaların artmasına ve alanın tahrip edilmesine yol açtığına dikkat çekildi.

Bu yetki karmaşasından kaynaklanan izinsiz yapılaşmayı engellemek amacıyla bu yıl içerisinde tespit edilen söz konusu uygulamalardan yaklaşık 70'inin Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile, bu alanın içerisinde yer alan 9 bin 600 hektar büyüklüğündeki Göreme Tarihi Milli Parkı'na ek olarak ülkemizin 1983 yılında taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında ilan edilmiş diğer dünya miras alanlarından olan Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirlerini de içine alan yaklaşık 86 bin hektar büyüklüğünde bir alan, Kapadokya Alanı olarak belirlenmiştir. Böylelikle, kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine, daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir."

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Göreme Vadisi ve Çevresindeki Alanın Milli Park Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 30/10/1986 Tarihli ve 86/11135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında" Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştı.