Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok - Son Dakika
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Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

11.06.2022 12:11

Gören bir daha bakıyor.

Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

RİZE - Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde bir evin sahibi balkonun kapısını tuğla örüp kapatarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Bülent Çelik, evinin yakınında bulunan dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı. Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.

Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyleyerek, "Bu evin dış cephesini ve dekarasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı. Geçenlerde hayatını kaybetti. O örmüştü orayı. Dedik orayı açalım. Dedi ki hayır orası öyle kalsın. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Belki de burası küçük bir yer olduğu için çok kişi evin önünde toplandığından dolayı olabilir" dedi.

Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok
Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok
Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok
Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

YORUMLAR
500
Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok Tüyler ürperten olay! Karısını döve döve öldürüp bir de fotoğraflarını ailesine göndermiş Tüyler ürperten olay! Karısını döve döve öldürüp bir de fotoğraflarını ailesine göndermiş
Kaynak: İHA

Bülent Çelik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gören bir daha bakıyor... Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok - Son Dakika
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