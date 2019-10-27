Gören bir daha bakıyor: Saçı tam 152 santimetre

-İzmirli Rapunzel dünya rekoru kırdı

İZMİR - İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 152 santimetrelik saçlarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi. Saçlarını kestirmeyi düşünmediğini belirten Özdemir'in boyu ise 157 santimetre.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Pelin Özdemir, masal kahramanlarından Rapunzel'e benzeyen saçlarıyla dikkat çekiyor. Çevredekilerin meraklı bakışlarının odağı olan Özdemir, "Şu an dünyadaki en uzun saçlı kızım. Saçlarımla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdim. Bu Guinnes'ten ayrı bir oluşum. Benim saçlarımın uçları küçükken daha sarı ve lüle lüleydi. Biz kestirmeye kıyamadık ve uzadı. Saçlarıma hiç makas değmedi. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Saçıma ilgi gösterilince mutlu oluyorum. 'Şunun saçına bak, fotoğrafını çek' diyorlar. Saçımı kestirmeyi şu an düşünmüyorum. Bebeklik saçlarımı kestirmeye kıyamıyorum" diye konuştu.

Herkes ona 'Rapunzel' diyor

Saçlarının bakımını annesi Selma Özdemir'in yaptığını ifade eden Pelin Özdemir, "Yıkaması biraz zor oluyor ama alıştım. En çok halk oyunlarında oynarken zorlanıyorum" diye konuştu. Özdemir, çevresindekilerin ona 'Rapunzel' lakabı taktığını belirtti. Öte yandan Pelin Özdemir'in saçlarını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi uzun saçın bakımı zor olduğu için kısa saçı tercih ettiğini belirtirken, kimi de saçları uzamadığı için uzun saç kullanamadığından yakındı.