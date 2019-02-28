Gören Bir Daha Baktı
43 dakika önce
Sivas'ta Yeşilay Haftası dolayısı ile trafikteki sinyalizasyon lambaları "yeşil ay" olarak yandıSivas Belediyesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için 'geç' anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği'nin logosu olan Yeşil ay şeklinde...
Sivas
'ta Yeşilay Haftası
dolayısı ile trafikteki sinyalizasyon lambaları "yeşil ay" olarak yandı Sivas Belediyesi
1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için 'geç' anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği'nin logosu olan Yeşil ay şeklinde yanmasını sağladı.
Hafta boyunca Sivas'ta bulunan tüm kavşak noktalarında sinyalizasyon lambaları yeşil ay şeklinde yanacak. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:30 Kaynak: İHA
Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı