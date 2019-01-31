Son Dakika Haberleri: Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor

Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir esnafın dükkanın önünde park halinde bulunan otomobilin üstüne bıraktığı yazı "İşte yurdum manzaraları" dedirtti.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir esnafın dükkanın önünde park halinde bulunan otomobilin üstüne bıraktığı yazı "İşte yurdum manzaraları" dedirtti.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasının önüne 06 plakalı bir otomobil park etti. Gün içinde dükkanına mal gelmesi üzerine mağaza sahibi araç sürücüsüne ulaşamayınca ilginç bir yola başvurdu. "Arabanı buraya çekme, mal gelince araba yanaşamıyor. Herkes arabasını kendi evinin önüne çeksin" diye yazdığı not kağıdını aracın sileceğine sıkıştırdı. Bir süre sonra ise aracın üstüne bırakılan kağıda araç sahibi veya yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından da "Akşam çekerim" notu düşüldü. Bunu gören vatandaşlar da, "Yurdumdan manzaralar" yorumunu yaptılar. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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