Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor

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50 dakika önce
Ordu'da bir apartmanın duyuru panosuna asılan yazı, 'işte yurdum manzaraları' dedirtti.
Ordu
'da bir apartmanın duyuru panosuna asılan yazı, 'işte yurdum manzaraları' dedirtti. Akyazı
Mahallesi'nde bir apartmanın üst katındaki balkonda sigara içen ve izmaritini dışarı atan komşular, apartman yöneticisinin sabrını zorladı. Atılan sigara külleri ve izmarit, yöneticinin balkonuna gelince ortaya 'Karadeniz
' usulü bir uyarı yazısı çıktı. Apartman yöneticisi, kağıda yazdığı "Apartman sakinlerinin dikkatine. Kimse balkonlardan sigara izmariti artı sigara külü atmasın. Bu izmarit kime aitse 4 nolu dairenin ön balkonuna düşmüştür" uyarısı ile komşularına seslendi, balkonuna düşen izmariti de raptiye ile kağıdın üzerine sabitledi.
Uyarı ve üzerindeki izmariti apartman sakinlerinin dikkatini çekerken, ortaya ise 'işte yurdum manzaraları' dedirten örnek çıktı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
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