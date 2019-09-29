Gören dönüp bir daha bakıyor... Selman kardeşlerin bir gözü mavi, bir gözü kahverengi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde biri 11, diğeri 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor. Baba Suat Selman böyle özel çocuklara sahip oldukları için mutlu olduklarını ve Allah şükür ettiklerini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suat ve Esra Selman çiftinin iki erkek çocuklarının gözlerinden biri mavi diğeri ise kahverenkli. ilk çocuğu 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin ayrı renklerde olduğu, doğumundan 6 ay sonra aile fertleri tarafından fark edildi. Aile büyüklerinin ilk önce çocuklarının gözlerinin zaman değişeceğini söylediler ama her iki çocuğun gözleri değişmedi. İlgi odağı olan çocuklarda aileside durumlarından ve hallerinden memnun.

Baba Suat Selman, yaptığı açıklamada, ilk oğlumuz Mehmet doğduğunda fark edemedik.6 ay sonra farkına vardık, ama aile büyüklerimiz normal olduğunu zamanla göz renklerinin değişeceğini ifade ettiler. Ama aksine zamanla göz renkleri de daha net bir şekilde ortaya çıktı. Sonra gözlerinde görme problemi olacağını söylediler. Doktorlar kontrol edip etmediğimizi bizlere sordular bizlerde böyle bir şey gerek olmadığını ifade ettik. Çocuğumuz 9 aylıkken geçirdiği havaleden dolayı işetme kaybına uğradı. Burada yapılan testlerde çocuğumuzun gözlerinde her hangi bir sorunun olmadığı ve sadece renk değişikliği olduğunu tespit ettiler. Çocuğumuz 5-6 yaşlarına geldiğinde kendisine konduramadı ben neden böyleyim diye. Okulla başladığı sırada gerek arkadaşlarının sağduyusu ve öğretmeninin verdiği destekle bu sorunu aştı. Daha sonra küçük kardeşi kerem dünyaya geldi. Onunda gözlerinin farklı olduğunu görünce oda bizde çok şaşırdık. Kendi ve kardeşinin özel çocuk olduğunu iyice anlayınca bu sıkıntıdan kurutulmuş oldu. Bu şekilde hayatımıza mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Gözlerinde şuanda herhangi bir sıkıntılar yok sadece bazen yoğun ilgiden dolayı rahatsız oluyorlar onuda tek gözünü eliyle kapatarak ilgi çekmekten kaçınmaya çalışıyorlar ama başka bir sıkıntımız yok çok şükür. İlk çocuğumuzda olduğu için şaşırdık yani ilk önceleri kendimize konduramak neden böyle oldu bir sıkıntısımı var diye ama ilgi gördükleri için bizimde hoşumuza gitti. Özel çocuklara sahip olmak mutlu verici bir durum. İkinci çocuğumuzun bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemiştik o daha büyük bir şaşkınlığa uğrattı bizi.

Kardeşlerden Mehmet Selman, eskiden gözlerimden rahatsız oluyordum. Okula başladığım zaman arkadaşlarım ve öğretmenim benim gözlerimi görünce çok şaşırdılar. Okullar tatil olduktan sonra kardeşimin gözlerinde farklı olduğunu görünce alıştım. Sokakta yürüdüğüm zaman gözlerimi görenler şaşırıyor ve benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar buda beni mutlu ediyor diye konuştu.