Son Dakika Haberleri: Gören gözler için farkındalık etkinliği
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Gören gözler için farkındalık etkinliği

55 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince, görme engelliler için farkındalık oluşturmak, gündelik hayatta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü' dolayısıyla empati etkinliği düzenlendi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesince, görme engelliler için farkındalık oluşturmak, gündelik hayatta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü' dolayısıyla empati etkinliği düzenlendi..


Marina AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından vatandaşların dikkatini çekecek bir çalışma gerçekleştirilerek, görme engellilerin yaşadığı sorunları anlamaları sağlandı.


Gözlerine bant takıp, beyaz bastonla yürüdüler


Toplumda görme engellilere karşı farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, vatandaşların gözlerine bant takıldı, ellerine beyaz baston verilerek hissedilebilir yüzeyde yürümeleri istendi. Oldukça zorlanan katılımcılar, bir günlüğüne de olsa görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlama imkanı buldu.


"Görme engellilerin ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını deneyimledim"


Farkındalık etkinliğine katılan ve gözleri kapalı bir şekilde yürümeye çalışan İlkay Diken, "Gerçekten görme engelli vatandaşların ne kadar zor şartlarda hareket ettiklerini deneyimledim. Zor bir deneyim. Bizler vatandaş olarak görme engelli insanları gördüğümüz zaman yollarda, trafikte kısacası her yerde yardımcı olmalıyız. Ben bir vatandaş olarak elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" dedi. - MERSİN

Engelliler Günü, Marina, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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