Gören'in Kadir Gecesi mesajı
1 saat önce
İş adamı İzzet Gören Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
İş adamı İzzet Gören Kadir Gecesi
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gören mesajında, "Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla, manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, başta Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, yeryüzünde zulüm gören bütün insanların feraha ulaşması, dökülen gözyaşlarının son bulması, barış ve kardeşliğin kalıcı olması, açlık ve sefaletin yaşandığı yerlerde, refah dolu bir geleceğin hakim olması en temel dileklerimizdir. Ramazan Bayramı
'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, tüm dünyaya merhamet, adalet ve barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
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