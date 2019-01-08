Gören Kalpler" Kur'an-ı Kerim'i Dijital Kalemle Okuyacak

Türkiye Diyanet Vakfı'nca başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Sakarya'da "Gören Kalpler" sınıfındaki görme engelli vatandaşlara dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nca başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Sakarya'da "Gören Kalpler" sınıfındaki görme engelli vatandaşlara dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" dağıtıldı.



İl Müftüsü İhsan Açık ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi temsilcileri, Serdivan 32 Evler Hacı Bayram Görme Engelliler Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.



"Gören Kalpler" sınıfı öğrencisi görme engelli vatandaşlara 9 dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye eden Açık ve şube temsilcileri, cihaz hakkında bilgi verdi.



Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bunlardan biri de kardeşlerimizi, elleriyle okudukları Kur'an-ı Kerim ile buluşturmak. Hem hafızları dinleyerek hem de parmaklarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okumalarına vesile olacak güzel kitapçıklar ve kalemler dağıttık. Bu kalemlerle görme engelliler, kalplerine giden Kur'an seslerini duyacak. Bu sınıfa çok güzel bir isim vermişler, 'Gören Kalpler' demişler. Belki gözleriyle göremiyorlar ama kalpleriyle görüyorlar. Rabb'im inşallah bizi gönül körü eylemesin." diye konuştu.



Görme engelli vatandaşların "Kalem El Basira" ile istedikleri sureyi dinleyebildiğini anlatan Açık, öğrencilerin cihazı istedikleri yerde durdurup istedikleri yerde devam ettirebildiğini söyledi.



Açık, "Kalem El Basira" ile 3 hafızdan Kur'an-ı Kerim dinlenilebileceğini ve kayıt özelliği kullanılarak sesler eklenebileceğini dile getirdi.



"Ezberime güzel şeyler katar, daha çok kavrarım"



"Gören Kalpler" sınıfı öğrencisi 56 yaşındaki görme engelli Fatma Şan da kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür ederek, "Parmakla okumak zaman alıyor. Böyle hemen dokundurup okumak daha kolay bizim için. Daha kolay kavrayabiliyoruz. Daha çabuk ilerleyebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Şan, kursta 4'üncü senesini doldurduğunu belirterek, "Bu yaşıma geldim 'Elif' bilmiyordum. Çok mutluyum hepimizin adına. İyi ki gelmişiz, iyi ki açılmış. Trenin son vagonuna bindik, onu da kaçırabilirdik. Allah razı olsun burayı açanlardan." diye konuştu.



Asiye Bahçelioğlu da dijital kalemle ezber yapmak istediğini anlatarak, "Ezberime güzel şeyler katar, daha çok kavrarım. İstediğim yerde, aradığımda elimin altında olur. Şimdiye kadar olması gerekenler oluyor. Bu kursun devamı biz yaşlanana kadar gelsin, sonra küçükler başlasın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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