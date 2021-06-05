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Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi

05.06.2021 10:18

Uludağ'da yuvalarını toprağın üzerine yapan kırmızı orman karıncalarının 1 metreyi bulan dev yuvaları görenleri şaşkına çeviriyor. Doğadaki zararlı böceklerin baş düşmanı olan karıncaların bir kolonisinin yılda 24 kilo zararlı böceği yediği de biliniyor.

Afrika'da belgesellerden görmeye alıştığımız devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları Uludağ'da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

YUVALARI TOPRAĞIN ÜSTÜNDE

Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar toprak üzerindeki ağaç kovuklarına yuva yapıyor. Onun üzerine de ağaç artıklarını, dalları yaparak yuvalarını gerçekleştiriyorlar. Ormana çok faydası olan bu karıncaların hiç zararı dokunmuyor. Bu karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kene de dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu'da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.

Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları hayrete düşürüyor, görenler telefona sarılıyor

AVLARINI TÜKÜREREK ETKİSİZ HALE GETİRİYORLAR

Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. Her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde yaklaşık 300 bir işçi karınca bulunmaktadır. Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir. Karıncalar yuvalarını kurumuş ağaç kütükleri yanında kurarlar bu karıncalar et obur canlılardır. Bunların ağızlarında formik asit vardır. Bir canlıyı yok edecekleri zaman tükürerek formik asidini salgılayarak etkisiz hale getirip yok ederler. 1 hektar alanda 15 tane yuva bulunur. Biz bu karıncaları Uludağ çobankaya ve sarıalan arasında çokça görmekteyiz. Toprak altında galeriler açarak kışı 1 ve 2 metre derinlikte geçirmektedirler. Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım" dedi.

Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi

Ormana, Afrika, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


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