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Görene de görmeyene de beyaz baston kursu - Son Dakika

Görene de görmeyene de beyaz baston kursu

28.08.2021 13:11

Görene de görmeyene de beyaz baston kursu Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 'Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket kursu' ile görme engelli kursiyerlerin hayatı kolaylaşıyor Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 'Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket kursu' ile görme engelli...

Görene de görmeyene de beyaz baston kursu

Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 'Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket kursu' ile görme engelli kursiyerlerin hayatı kolaylaşıyor

SİVAS - Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 'Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket kursu' ile görme engelli kursiyerlerin hayatı kolaylaşıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 'Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket kursu' ile görme engelli kursiyerler engelli bastonu kullanmayı öğreniyor. Engelli olmayan kursiyerlerde hem görme engelli öğrencilere rehberlik ediyor hem de görme engellilere nasıl refakat edeceklerini öğreniyor. Kaynaştırma şeklinde devam eden kursta kursiyerler; otobüse nasıl binilir, baston nasıl kullanılır, yolda baston ile nasıl yürünür, yardım nasıl istenir gibi birçok sorunun cevabını öğreniyor. Kurs öğretici Selman Devecioğlu eşliğinde kursiyerler rehabilitasyon titizliğinde eğitim veriliyor. Devecioğlu, bastonu olmayan ve baston isteyen görme engelli vatandaşlara beyaz bastonu kendisi temin ediyor.

"Rehabilitasyon titizliğinde eğitim veriyoruz"

Beyaz Baston ve Bağımsız Hareket Kursu Öğreticisi Selman Devecioğlu, "Engelli ve engelli olmayan arkadaşlara çeşitli kurslar veriyoruz. Şuan ki kursumuz beyaz baston ve bağımsız hareket kursu. Görme engelli arkadaşlarımıza rehabilitasyon titizliğinde eğitim veriyoruz. Engelli olmayan arkadaşlarımızda var. Bu engelli olmayan arkadaşlarımıza da biz ileride görme engelli öğrencileri olursa ya da görme engelli arkadaşları olursa diye halk eğitim sertifikalı kurs belgeleri veriyoruz ve bu arkadaşlarda görme engelli arkadaşlara yardımcı oluyor. Kurslarımıza şuanda kaynaştırma şeklinde devam ediyoruz. Görme engelli bir arkadaşımızın yanına gören bir arkadaşımızı veriyoruz. Hem gören arkadaşımız kurstan istifade ediyor hem de görme engelli arkadaşımızla birlikte baston eğitimi yapıyor. Baston nasıl tutulur, nasıl kullanılır, görme engellilere hitap ederken ne yapabiliriz diye kurslar veriyoruz" dedi.

Bine yakın kursiyere eğitim verildi

Devecioğlu, "Şuanda toplam 6 tane görme engelli öğrencimiz var. Otobüse binip inmeyi, markete girip çıkmayı öğreteceğiz. Haftada her gün bir gün bir öğrencimizi çalıştırıyoruz. Çünkü çalıştırırken gözetim altında tutmamız lazım. 6 görme engelli öğrencimiz var, 15-20 tane gören öğrencimiz var. Şuana kadar biz bine yakın öğrencimize engelli ve engelsiz bu kursları verdik. Görme engelliler bu baston eğitimini almadıkları takdirde her zaman başkalarına ihtiyaç duyaralar. Kendi evlerinde dışarıda rahat hareket edemezler. Bastonla birlikte biz kulaklarını kullanmayı, hislerini kullanmayı, burunlarının koku alma duyusunu biz öğretiyoruz. Görme engellilere baston eğitimi verirken biz hiç kimseye çarpmıyoruz. O kadar titiz yürüyoruz ki ama gözü telefonda olanlar market camlarında olanlar geliyor bize çarpıyor. Biraz daha dikkat edilmesi lazım" diye konuştu.

"Açıklayıcı ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar"

Kursa öğrencisi görme engelli Kübra Say, "Daha önce baston kullanıyordum ama çok uzun bir geçmişi yok. O yüzden daha profesyonel olarak kullanmak istedim. Karşıdan karşıya nasıl geçilir, yolda insanlar varsa onlarla nasıl iletişim kurulur, nasıl yardım istenir, baston nasıl kullanılır, nasıl tutulur hepsini çok açıklayıcı ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar bizde uygulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görme engelli Mustafa Aydemir ise, "Baktım evde kendi başıma bir şey yapamıyorum, dışarı çıkamıyorum. Dedim bu hayat böyle geçmez. Biraz yürümeyi falan öğreneyim dedim. Araştırırken halk eğitim merkezini duydum. Kurs açıldı dediler. Başvurduk ama çok uzaktı gidemem dedim her zaman dedim hocama. Hocam 'sen yeter ki gel öğrenmek iste ben gelirim yanına' dedi. Allah razı olsun şimdi bana bastonu öğretmeye çalışıyor" dedi.

Görene de görmeyene de beyaz baston kursu
Görene de görmeyene de beyaz baston kursu
Görene de görmeyene de beyaz baston kursu
Görene de görmeyene de beyaz baston kursu

Halk Eğitim Merkezi, Görme Engelli, Engelli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görene de görmeyene de beyaz baston kursu - Son Dakika


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