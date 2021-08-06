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Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu - Son Dakika

Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu

06.08.2021 10:21

Seksenler dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam eden ünlü oyuncu Yasemin Çonka ve oğlu Sarp, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları, Çonka'nın oğlu Sarp'ın yanında çok genç durduğunu söyleyerek, "Sanki oğlunuz değil de kardeşiniz gibi" yorumlarını yaptı.

Seksenler dizisi başta olmak üzere yıllardan bu yana 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle evlerimize giren ünlü oyuncu Yasemin Çonka, bu sefer oyunculuğuyla değil, oğlu Sarp ile gündemde. 49 yaşındaki oyuncunun hala çok genç görünmesi nedeniyle, oğlu Sarp'la beraber olan fotoğraflarına güzel yorumlar geldi.

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in Yasemin Çonka yıldızı gündem oldu

ABLASI GİBİ DURUYOR

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka, 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor.

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in Yasemin Çonka yıldızı gündem oldu

ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka oğlu Sarp ile pozunu paylaşınca takipçileri gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun oğlunun gören sosyal medya kullanıcıları, "Abla kardeş gibisiniz" ve "Yazmasanız sevgiliniz zannederdim" diyerek Yasemin Çonka'ya övgüler yağdırdılar.

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in Yasemin Çonka yıldızı gündem oldu

OĞLUNUN DOĞUMU HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."

Erkek kardeşi zannettiler ama oğlu çıktı!
Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu
Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu

İstanbul, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu - Son Dakika Magazin


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