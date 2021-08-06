Görenler abla-kardeş sanıyor! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu olay oldu

Seksenler dizisi başta olmak üzere yıllardan bu yana 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle evlerimize giren ünlü oyuncu Yasemin Çonka, bu sefer oyunculuğuyla değil, oğlu Sarp ile gündemde. 49 yaşındaki oyuncunun hala çok genç görünmesi nedeniyle, oğlu Sarp'la beraber olan fotoğraflarına güzel yorumlar geldi.

ABLASI GİBİ DURUYOR

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka, 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka oğlu Sarp ile pozunu paylaşınca takipçileri gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun oğlunun gören sosyal medya kullanıcıları, "Abla kardeş gibisiniz" ve "Yazmasanız sevgiliniz zannederdim" diyerek Yasemin Çonka'ya övgüler yağdırdılar.

OĞLUNUN DOĞUMU HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."