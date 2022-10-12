Görenler bir daha baktı... 8 katlı binanın zeminindeki beton bölgede karpuz yetişti - Son Dakika
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Görenler bir daha baktı... 8 katlı binanın zeminindeki beton bölgede karpuz yetişti

12.10.2022 19:00

Görenler bir daha baktı.

Görenler bir daha baktı... 8 katlı binanın zeminindeki beton bölgede karpuz yetişti

Çevredeki esnaf ve vatandaşların itina ile baktığı karpuz, bir sarmaşık gibi asılarak meyve vermesi sağlandı

ÇVatandaşlar, nasıl yetiştiğini anlamadıkları karpuzu görünce kökünü incelemeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da beton yapıların arasında yetişen karpuzlar, hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri hayretler içinde bıraktı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların itina ile baktığı karpuzlar, düşmesini önlenmek için fileye bağlanıp asıldı.

Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın beton zemininde yetişen karpuz hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık iki ay önce filizlenen karpuzun uzunluğu, dükkan sahibinin de ilgilenmesiyle büyüyerek apartmanın ikinci kata kadar yükseldi. Bu süre zarfında yapraklar arasında çok sayıda karpuz çıktı. Ağırlığı taşıyamaması üzerine çevredeki esnaf çareyi, dallardaki karpuzları fileyle koyup iple asmakta buldu. Binanın altından çıkarak karpuz veren sarmaşığı görenler ise dönüp bir daha meyvenin çıktığı yeri inceliyor.

"İlk başta karpuz olduğunu fark etmedim"

İlk kez böyle bir şey ile karşılaştığını dile getiren 80 yaşındaki esnaf Nurettin Yıldırım, "Bu dükkanı ben işletiyorum. Geldiğimde baktım betonun arasından bir yeşillik filizlenmiş, karpuz olduğunu da bilmiyordum. Biraz büyüyünce baktım karpuz olduğunu fark ettim. Daha sonra su verdim ilgilendim ve büyüdü. Uçlarında yapışkan dallar verdi. İp bağladım ilgilendim su da verince şuan karpuz oldu. Karpuz ile iki aydır ilgileniyorum. Daha önce hiç böyle bir karpuz görmedim. Karpuz gördüm ama karpuz kol salar şöyle 15 metrede kol salar ama yapışkan cinsini görmedim. Bu kendi kendine sarmaşık gibi bir birine yapışıp dolanıp gidiyor. Özellikle file ile bağladım ki yetiştirip tohumunu alıp ekeceğim. Baktım yük veriyor kopacak ağır olmasından dolayı file ve iple bağladım ki yük vermesin" dedi.

Sokak üzerinde 20 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Zülfü Özdemir ise 'İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Biz de hayretler içerisindeyiz ve şaşkınlıkla bakıyoruz. Küçücük bir bitkiydi, onu suladılar büyüttüler. Görüldüğü üzere şuanda karpuzlar tutmuş" diye konuştu.

Vatandaşlardan Emrah Tuncer de "Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur. Görenler hayrete düşüyor. İyi bir manzara oluşmuş. Güzel bir şey" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görenler bir daha baktı... 8 katlı binanın zeminindeki beton bölgede karpuz yetişti - Son Dakika

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