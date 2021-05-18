Görenler ekin sapı olduğuna inanamıyor...Sapı sanata dönüşüyor - Son Dakika

Görenler ekin sapı olduğuna inanamıyor...Sapı sanata dönüşüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 62 yaşındaki Mehmet Koçer, yazın tarlalardan topladığı ekin saplarını tek tek, özveriyle işleyerek onları tablolara dönüştürüyor.

3 çocuk babası 62 yaşındaki Mehmet Koçer, işten kalan zamanını değerlendirmek için ilkokul yıllarında yaptığı el sanatlarına tekrar yöneldi. Okul yıllarında ekin sapı ile el işi yapan Koçer, ilerleyen yaşına rağmen kendi başına denemeler yaparak daha profesyonel sanat eserleri çıkarmayı başardı. Tarlardan kendine uygun ekin saplarını toplayan Koçer, bunları tablo haline dönüştürdü. Görenlerin ekin sapından yapıldığına inanamadığı birbirinden güzel 100'e yakın eser ortaya koyan Koçer, bu sanatı hem gençlere öğretmeyi hem de sergi açmayı planladığını aktardı.

"Sapları hasat zamanı tarlaları gezerek topluyorum"

Boş vakitlerini değerlendirmek için başladığını belirten Mehmet Koçer, "Okul yıllarından kalan ekin sapı ile çalışma vardı. Ama o zamanlar siyah karton ve tutkal ile çalışıyorduk. Aradan yıllar geçti, memuriyete atıldık. Boş zaman olunca değerlendirmek istedim. Bunu geliştirerek kumaşlarla çalışmaya başladım fakat o da olmadı. Düşünürken son aşamaya geldim. Mukavva karton üzerine kadife çekerek yapmaya başladım. 3, 4 renk kullanıyorum. Hangisine uyumlu bir yazı gerekiyorsa onu yapıyorum. Sapları hasat zamanı tarlaları gezerek topluyorum. İçerisi fazla pamuklu ve budak yerleri kısa olmayacak şekilde topluyorum" dedi.

"Bizden sonraki nesle yetiştirebilirsek ne mutlu bize"

Kış boyu topladığı ekin saplarını değerlendirdiğini anımsatan Koçer, "İlk başlarda besmele yazısı ile başladım. Ama daha sonra insan ve hayvan figürlerini de yapmaya başlayınca, beğeni kazanınca alternatif çoğaldı. Şuanda 100'e yakın tablom var. Tanıtım amaçlı sergi düşünüyordum ama pandemiden dolayı olmadı. Bunu tanıtmayı istiyorum. Diğer sanatlardan çok yapanlar var ama bunun teferruatı çok fazla. Kırtasiye malzemesi çok. Neşter kullanıyorum. Güzel bir örnek teşkil etti. Bunu öğrenmek isteyen üniversite öğrencileri vardı, pandemiden sonrada onlara öğreteceğim. Bizden sonraki nesle yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Güzel bir hobi ve güzel bir çalışma" diye konuştu.

"Gören şaşırıyor"

Tabloları görenlerin ekin sapından yapıldığına inanmadığını dile getiren Koçer, "Ekin saplarının sanata dönüştüğünü görünce afallıyorlar. Ekini sanata dönüştürmede bir adım attım. İnşallah daha güzel tablolar yapacağım. Bir tablonun yapılışı bir hafta ve 10 gün sürebiliyor. Şablonun küçük ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Küçük harflerin kesimleri uzun sürüyor ve parmaklar çok ağrıyor. Ama normal şekilde bir hayvan figürünü bir haftada çıkarıyorum. Şuanda herhangi bir satışım yok. Ben şuan yapabildiğim kadar yaptım. Pandemiden sonra götürüp sergileyeceğim" şeklinde konuştu.