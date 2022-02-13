Edirne'nin su maymunları artık ekmek de yiyor - Son Dakika

Edirne'de nehirlerde sayıları gün geçtikçe artan ve anavatanı Güney Amerika olan su maymunları, vatandaşlar ve balıkçılar tarafından ekmekle besleniyor.

Bulgaristan'dan doğan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri'nde taşkınlarla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne'ye sürüklenen su maymunlarının sayısı her geçen gün artıyor. Tunca Nehri kenarında ağaç dallarında ve köprü ayaklarında yaptıkları yuvalarda yaşamlarını sürdüren su maymunları görenleri şaşırtıyor. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdiği ekmekle su maymunlarını beslerken, ilk defa gören ve fareye benzetenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki köklerini yiyerek beslenen su maymunları artık ekmek de yiyor.

Sevimli görünüşü ve insandan kaçmamasıyla ilgiyi üzerine toplayan su maymunları, Tunca ve Meriç nehirleri kenarında yaşıyor. Tunca Nehri kenarında küçük tekneye binerek su maymunlarını ekmekle besleyen Tamer Saygın Öztürk, diğer vatandaşlara da örnek oluyor. Çoğunlukla otla beslenen su maymunları artık vatandaşların getirdiği ekmeklerle de karnını doyuruyor.