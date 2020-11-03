- Görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

- Görenler gözlerine inanamadı
03.11.2020 14:45
- Görenler gözlerine inanamadı Karayolunda çekicilerle taşınan 100 metre uzunluğundaki RES kanatlarını görenler gözlerine inanamadı.
- Görenler gözlerine inanamadı
SİVAS - Karayolunda çekicilerle taşınan 100 metre uzunluğundaki RES kanatlarını görenler gözlerine inanamadı.
Kayseri'den Elazığ'a gönderilen her biri 100 metre uzunluğundaki Rüzgar Enerjisi Santrali kanatları Sivas'ın Gürün ilçesinde şaşkınlığa neden oldu. Çekicilerin yardımı ile taşınan dev kanatlar, ilçe halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı. Her biri 100 metre uzunluğundaki kanatları kadraja sığdırmak ise hiçte kolay değildi.
Son Dakika Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi