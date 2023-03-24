Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

24.03.2023 14:10

Görenler gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da binlerce yıldır akan derenin suyu deprem ve sel felaketlerinin ardından yerin altına girerek ortadan kayboldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman'da yaşanan sel felaketleri, bölgenin coğrafi yapısını da değiştirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cırcıp Deresi de depremler ve selden etkilendi. Binlerce yıldır akan derenin suyu, depremler ve sel sonrası ortadan kayboldu. Daha önce sınırı geçip Suriye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü. Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Su kayaların arasında kayboluyor

İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, " Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye'ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz" dedi.

Sel ile birlikte şu seviyesi yükseldi

Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, "Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor " diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor Görenler gözlerine inanamadı! Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2023 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2023

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı
15:20 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement