Görenler gözlerine inanamadı: Kepçe operatörünün 3 teker üzerinde ilerlediği anlar kamerada - Son Dakika
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Görenler gözlerine inanamadı: Kepçe operatörünün 3 teker üzerinde ilerlediği anlar kamerada

05.08.2022 10:42

Görenler gözlerine inanamadı: Kepçe operatörünün 3 teker üzerinde ilerlediği anlar kamerada Afyonkarahisar'da patlayan bir lastiğini sökerek 3 teker üzerinde ilerleyen ve fizik kurallarını alt üst eden kepçe operatörünün görüntüsü sosyal medya izlenme rekoru kırdı.

Görenler gözlerine inanamadı: Kepçe operatörünün 3 teker üzerinde ilerlediği anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da patlayan bir lastiğini sökerek 3 teker üzerinde ilerleyen ve fizik kurallarını alt üst eden kepçe operatörünün görüntüsü sosyal medya izlenme rekoru kırdı.

İlginç olay, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yaşandı. Akharım Barajı yanında piknik yapan grup üyeleri yolda 3 teker üzerinde ilerleyen kepçeyi görünce gözlerine inanamadı. Bir süre olayın şaşkınlığını yaşayan grup üyeleri ardından kepçenin patlayan lastiğini ön kısmında bulunan kazıyıcı levha üzerine koyup 3 tekerlekle yoluna devam eden anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kayıt esnasında kendilerine hakim olmayan ve kahkalara boğulan grup üyelerinin çektiği görüntü sosyal medyada viral oldu. Kepçe operatörünün adeta fizik kurallarını alt üst ettiği olayı nasıl başardığı ise belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Akharım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Görenler gözlerine inanamadı: Kepçe operatörünün 3 teker üzerinde ilerlediği anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görenler gözlerine inanamadı: Kepçe operatörünün 3 teker üzerinde ilerlediği anlar kamerada - Son Dakika
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