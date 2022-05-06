Görenler gözlerine inanamadı! Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı - Son Dakika
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Görenler gözlerine inanamadı! Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

06.05.2022 14:49

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçinin beslediği tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı. Tavuğun sahibi Abdurrahman Elmas, "Yürüyüşündeki değişiklik sonrasında fark ettik. İlk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor" dedi.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Elmas adlı çiftçinin, evinde beslediği tavukların kuluçkaya yatması için bıraktığı yumurtaların birinden 4 ayaklı civciv çıktı.

YÜRÜYÜŞÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FARK ETTİ

Elmas, bu ilginç durumu, civcivin yürüyüşündeki değişiklik sonrasında fark etti. Vücudunun diğer bölümlerinde başka bir farklılık bulunmayan civcivin 4 ayaklı olduğunu görünce şaşırdığını belirten çiftçi Abdurrahman Elmas, uzun süredir tavuk beslediğini ancak, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını söyledi.

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

"GÖRENLER DE HAYRETE DÜŞÜYOR"

Dört ayaklı civcivin görenlerin ve çevredekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlatan Elmas, "Kendi ihtiyacımız için evimizin bahçesinde tavuk besliyoruz. Her zamanki gibi bu yıl da tavuklarımızı kuluçkaya yatırdık. Yumurtalardan civciv çıkmaya başladı. Çıkan civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu fark ettik. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2 tane normal ayağı var diğer iki ayağı ise vücudunun arkasında bulunuyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Şimdilik yürüyüşüne ve yaşamına bir engel olmuyor. Başka yerlerde böyle olaylar olduğunu duymuştum ama ilk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor" dedi.

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Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görenler gözlerine inanamadı! Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler gözlerine inanamadı! Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı - Son Dakika
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