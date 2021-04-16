Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı - Son Dakika

Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı

16.04.2021 12:46

Afyonkarahisar'da polis ekipleri park halindeki kamyonetten yola kan sızdığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler araç sahibini bulup kamyonetin kapısını açınca gerçek ortaya çıktı. Araçtan yola sızan kanın köpek maması için toplanan sakatat olduğu anlaşıldı.

Erenler mahallesi 2751 sokak üzerinde edinilen bilgilere göre, park halindeki kamyonetten sokağa kan aktığını gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi.

SÜRÜCÜYÜ BULMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler hemen aracı incelemeye başlayıp ardından kamyonetin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ardından aracın sahibini belirleyen ekipler aracının başına çağırdı. Kamyonetinin başına gelen H.Y.'ye polis kapıları açtırdığında ise gerçek ortaya çıktı.

Yola kan sızdıran kamyonetin kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı

HAYVANLAR İÇİN TOPLADIĞI SAKATAT AKMIŞ

H.Y.'nin çevre kentlerden sakatat toplayarak Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği ve gece geç saatlerde kente geldiği için aracını park ettiği yerdeki bir apartta kaldığını ve sabah kadarda kamyonette şoklanan sakatatın buzlarının çözülmesi üzerine kanın sokağa aktığı öğrenildi.

ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Olayın ardından herkes rahat bir nefes alırken, kamyonetin sahibi H.Y.'ye olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından çevreye kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı

Karahisar, Polis, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı - Son Dakika


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