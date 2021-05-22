Görenler polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

Tokat kalesinde ki şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi, ortaya çıkan gerçek gülümsetti.

Tokat'ta bugün meydana gelen olayda, vatandaşlar, surların çevresinde tehlikeli hareketler yapar 4 kişiyi polise bildirdi. Polis ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine gitti. Olay yerine vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Ortaya çıkan gerçek herkesi gülümsetti. Tehlikeli hareketleri ile dikkat çeken kişilerin, kale çevresinde koruma ağı ören işçiler olduğu anlaşıldı. Olaya şahit olan ticari taksi sürücüsü Mustafa Döndür, kişilerin tehlikeli hareketlerinden şüphelenip polisi aradıklarını belirtip, "Ama öyle bir şey yokmuş. Kaleden taş düşmemesi için tel örgü çekiyorlar. O nedenle sakıncalı bir şey yok. Bu durumu görenler polisi aramış. İlk bakışta yanlış anlaşılabiliyor ama işin aslı başka" dedi. - TOKAT