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Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı - Son Dakika

Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı

15.06.2021 13:31

- Görenler şaşıp kaldı.

- Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı

Adana'da manav ve bakkal dükkanına çevirdiği midibüse ev tipi klima taktıran seyyar satıcı görenleri şaşırttı

Lütfi Şahbaz, "Klimayı taktıktan sonra herkes beni tebrik ediyor, helal olsun sana diyorlar. Daha ne diyeyim ki millete hizmet yapıyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyyar bakkal ve manav dükkanına çevirdiği midibüse ev tipi klima taktıran seyyar satıcı görenleri şaşırttı.

Ceyhan'ın Şahin Özbilen Mahallesinde ikamet eden emekli Lütfi Şahbaz, eşi Hülya Şahbaz ile 3 yıldır bakkal ve manava dönüştürdüğü halk otobüsünden dönme midibüsle köylere giderek satış yapıyor. Sebze ve meyvelerin sıcak yaz günlerinde çürümesi nedeniyle midibüsüne aküyle çalışan ev tipi klima taktıran Lütfi Şahbaz, "Daha önceki araba transitti küçük gelince bu otobüsü aldım. Bu otobüsle köylülerin isteğini yerine getiriyorum. Klimayı takma fikrini besicilik yapan kişilerde gördüm. 3 bin 300 lira verdim inverter klima aldım. Şimdi taktırdım ve 6 aydır çalıştırıyorum. Ön kısımda buzdolabım var, tavuk satıyorum daha ne yapayım halkımızın hizmetindeyim" dedi.

Sadece köylerde satış yaptığını söyleyen Şahbaz, "Sebze, meyve aklınıza ne gelirse, kap kacak, hepsi bizde var. İşimi severek yapıyorum, sevmesem zaten yapamam. Köylerimizdeki vatandaşlarımızı memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Klimayı taktıktan sonra herkes beni tebrik ediyor, helal olsun sana diyorlar. Daha ne diyeyim ki millete hizmet yapıyoruz" diye konuştu.

Eşi Hülya Şahbaz ise ürünler bozulmasın diye araca klima taktırdıklarını belirterek, "Tavuk satışı için arabaya derin dondurucu bile koyduk. Bir evin ne ihtiyacı varsa onların satışını bu otobüsümüzde yapıyoruz" dedi.

Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı
Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı
Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı
Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı

Seyyar Satıcı, Ceyhan, Manav, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görenler şaşıp kaldı... Manava çevirdiği midibüse ev tipi klima taktırdı - Son Dakika


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