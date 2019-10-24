Son Dakika Haberleri: Görenler şaşırıyor...İznik Gölü 25 metre çekildi
Son Dakika Güncel Görenler şaşırıyor...İznik Gölü 25 metre çekildi

Görenler şaşırıyor...İznik Gölü 25 metre çekildi

40 dakika önce

Marmara'nın incisi İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 metre çekildi.

Görenler şaşırıyor...İznik Gölü 25 metre çekildi, System.String[]

Marmara'nın incisi İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 metre çekildi.

Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölü olan İznik Gölü'nde su 25 metre çekildi. Daha önceki yıllarda da çekilmenin meydana geldiği gölde bu kadar çekilmenin ilk kez yaşandığını ifade eden Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak, "Bu yıl gölümüzde aşırı bir çekilme var. Geçen yılın kurak geçmesi, bu senenin de kurak geçmesi bu çekilmeyi etkiliyor. Geçen yıl kar yağışı olmadı. Gölün kaynakları çiftçiler tarafından kullanılıyor. Tarlaları sulamak için aşırı bir su çekiliyor. Güneşin buharlaştırmasıyla çekilme artıyor. Her geçen yıl biraz daha suyumuz çekiliyor" dedi.

Bu durumun İznik Gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ettiğine dikkat çeken Bayrak, "25-30 metre çekildi. Daha da çekilmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü kuraklık devam ediyor. Gölün kenarında bataklıklar oluştu. Sivri sinekler ürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilaçlama yapılıyor. Çekilme ile birlikte oluşan bataklıklara daha önce gelmeyen kanatlı hayvanlar geliyor. Ördek çeşitleri, flamingo, pelikan gibi türleri görüyoruz. Doğa fotoğrafçıları da buraya gelip onları fotoğraflıyor" diye konuştu.

(İHA)

Marmara Bölgesi, İznik Gölü, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor
Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü Yargı Reformu Strateji Belgesi yasallaştı: Avukatlara yeşil pasaport hakkı verildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:26:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görenler şaşırıyor...İznik Gölü 25 metre çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]