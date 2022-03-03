Görenler şaşkına döndü, plastik atıklar denizin üzerini kapladı - Son Dakika
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Görenler şaşkına döndü, plastik atıklar denizin üzerini kapladı

03.03.2022 13:12
Görenler şaşkına döndü, plastik atıklar denizin üzerini kapladı

Zonguldak'ta denize atılan plastik atıklar, dalgalarla beraber limana vurdu.

Zonguldak'ta denize atılan plastik atıklar, dalgalarla beraber limana vurdu.

Zonguldak'ta vatandaşların denize attıkları plastik atıklar bugün sabah saatlerinde dalgalarla beraber limana vurdu. Denize atılan plastik atıklar tamamen limanı kapladı. Limana gezmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Denize atılan atıkların içerisinde, pet şişeler, alkol şişeleri, parfüm şişeler ve süngerle yer aldı. Vatandaşlar atılan atıklara tepki göstererek, biran önce limanın temizlenmesini istedi.

(Emre Can Bayram/İHA)

Görenler şaşkına döndü, plastik atıklar denizin üzerini kapladı
Görenler şaşkına döndü, plastik atıklar denizin üzerini kapladı

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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