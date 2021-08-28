Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı - Son Dakika

Çorum'da motosiklet çalmak için plan yapan şahsın kullandığı yöntem akıllara durgunluk verdi. Kamufle olmak için güpegündüz beyaz çarşaf içine giren hırsız, motosikleti çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

KAPIDA PARK HALİNDE DURUYORDU

24 Ağustos'ta Fatih Caddesi'nde binanın kapısında park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosikletinin olmadığını gören sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

ÇARŞAFLI HIRSIZ HER YERDE ARANIYOR

Binanın güvenlik kamerası izlendiğinde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz çarşaf giyen hırsızın binaya girdiği, üzerindeki çarşafı çıkarıp, motosiklete bindiği ve kafasına kaskı takarak binadan uzaklaştığı görülüyor. Çalınan motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis çarşaflı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.