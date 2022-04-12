Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı - Son Dakika
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Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı

12.04.2022 12:18

Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı -Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketinin sokaklarında gezdiELAZIĞ Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm...

Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı

-Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketinin sokaklarında gezdi

ELAZIĞ Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketinin sokaklarında gezince 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmek için yarışa girdi.

Ses sanatçısı 57 yaşındaki Baki Çiçek, 2013 yılında hastanede geçirdiği 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013'te hayata gözlerini yuman arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıldır yaptığı taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, sokağa gezmek için çıktığında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılıp Çiçek ile hatıra fotoğrafı çekiyor. Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses'i andıran Çiçek'in gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Müslüm Gürses ile tanışma anını anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut bey yolunda bir gazino vardı, bende orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00'da bitiriyordum programı Müslüm Gürses'te 12.00'da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni insanlar ona bakarken o da bana bakıyordu. Birkaç gün sonra beni müdüriyete çağırdılar orada Muhterem ablam da oradaydı. Ben de istiyordum beni sahneye yanına çağırsın şarkı söyleyeyim, sesimi dinlesin bende müdüriyete gitmedim. Müslüm Gürses sahneye çıkarken benim soy ismim Çiçek, dedi 'Çiçek ya çağırıyorum da gelmiyorsun' ben de özür dilerim baba dedim. Yanına çağırdı elini öptüm baktım bana 'Saygılıymış da' dedi orada bir parça okudum tanışmamız orada başladı. Ondan sonra hep yan yanaydık. Gündüz Bakırköy'de otururduk çay kahve içer sohbet ederdik. Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyorlar, çok fanatikleri sarılmak istiyor seni gördük onu gördük gibi diyorlar. Elazığ'a saygılar sevgiler. Elazığ güzel bir yer. Elazığ'a gelince insanın içi açılıyor. Gakkoşlar diyarı burası" dedi.

Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı

YORUMLAR
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Müslüm Gürses, Elazığ, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler şok oldu: 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı - Son Dakika
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