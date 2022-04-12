Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı - Son Dakika
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Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı

12.04.2022 11:47

Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketinin sokaklarında gezince 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmek için yarışa girdi.

Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elazığlı Baki Çiçek, uzun yıllar sonra geldiği memleketinin sokaklarında gezince 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmek için yarışa girdi.

Ses sanatçısı 57 yaşındaki Baki Çiçek, 2013 yılında hastanede geçirdiği 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013'te hayata gözlerini yuman arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıldır yaptığı taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, gezmek için sokağa çıktığında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılıp Çiçek ile hatıra fotoğrafı çekiyor. Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses'i andıran Çiçek'in gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Müslüm Gürses ile tanışma anını anlatan Baki Çiçek, "1996 yılında Mahmut Bey yolunda bir gazino vardı, ben de orada çıkıyordum sahneye. Ben saat 12.00'da bitiriyordum programı Müslüm Gürses de 12.00'da programa başlıyordu. Geliyordum onun sahnesinin karşısında oturuyordum o da durup izliyordu beni. İnsanlar ona bakarken o da bana bakıyordu. Birkaç gün sonra beni müdüriyete çağırdılar orada Muhterem ablam da oradaydı. Ben de istiyordum beni sahneye yanına çağırsın şarkı söyleyeyim, sesimi dinlesin ben de müdüriyete gitmedim. Müslüm Gürses sahneye çıkarken benim soy ismim Çiçek, dedi 'Çiçek ya çağırıyorum da gelmiyorsun' ben de 'Özür dilerim baba' dedim. Yanına çağırdı elini öptüm baktım bana 'Saygılıymış da' dedi orada bir parça okudum tanışmamız orada başladı. Ondan sonra hep yan yanaydık. Gündüz Bakırköy'de otururduk çay kahve içer sohbet ederdik. Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyorlar, çok fanatikleri sarılmak istiyor seni gördük onu gördük gibi diyorlar. Elazığ'a saygılar sevgiler. Elazığ güzel bir yer. Elazığ'a gelince insanın içi açılıyor. Gakkoşlar diyarı burası" dedi.

(Yakup Sağlam/ İHA)

Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı
Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı

YORUMLAR
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Müslüm Gürses, Elazığ, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görenler şoke oldu, 'Müslüm Gürses' Elazığ sokaklarını turladı - Son Dakika


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