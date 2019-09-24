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Görenleri büyüleyen şelale ziyaretçilerini bekliyor

1 saat önce

Hakkari'nin Geçitli köyünde bulunan ve görenleri büyüleyen şelale ziyaretçilerini bekliyor.

Görenleri büyüleyen şelale ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Hakkari'nin Geçitli köyünde bulunan ve görenleri büyüleyen şelale ziyaretçilerini bekliyor.


Geçitli köyü gençlerinden Bayram ve Barış Tekin ile Cemal Şimşek, Kaval ve Geçitli köyleri arasındaki bölgede bulunan derelerde balık avlamaya giderken karşılaştıkları doğa harikası şelale karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Balık tutmayı bırakıp bir süre şelaleyi izleyen gençler, burada hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şelalenin muhteşem bir görüntüsünün olduğunu anlatan gençler, "Biz arkadaşlarla birlikte balık avlanmaya gidiyoruz. Kaval ve Geçitli köyü yolunda bulunan Meskan Dağı arkasındaki dere yatağında muhteşem bir şelale ile karşılaştık. Balık tutmayı bırakıp uzun süre şelaleyi izleyip burada hatıra fotoğrafları çektirdik. Muhteşem bir doğası olan ve belki de daha önce hiç keşfedilmemiş bu şelalenin ziyaret edilmesi gerekir" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Hakkari, Geçitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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