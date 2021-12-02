Görenleri hayrete düşürüyor, yaklaşık bin yıllık - Son Dakika

Sivas'ta bulunan yaklaşık bin yıllık ardıç ağacı görenleri şaşkına çeviriyor, bölge halkı ağaca gözü gibi bakıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan yaklaşık bin yıllık anıt ağaç görenleri hayrete düşürüyor. Bölge halkı, 950 yıllık olduğu düşünülen ardıç ağacına gözü gibi bakıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da tescilli olan ardıç ağacının ziyaretçileri de eksik olmuyor. Araştırma için, meraklılar ve batıl inançlardan dolayı ağaç sürekli ziyaretçi buluyor. Köy içerisinden ve çevre köylerden gelen bazı vatandaşlar ağacın yanına gidip para atıp ya da dallara ip bağlayarak dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyor.

ARACA SAYGI DUYULUYOR

Karacaören köyü muhtarı Tayyar Kara, "Arkada bulunan ağaç bizim tarihi bir ağacımızdır. Yaklaşık 950 yaşında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da tescillenen bir ağaçtır. Bizim için önemli bir yeri ve değeni var. Gençlerimiz, kızlarımızı büyüklerimiz buraya gelip dilek tutarlar. Sorunları sıkıntıları oldukları zaman gelip burada dua ederler. Özellikle gençlerimiz gelip ağaca ip bağlarlar" dedi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAYRET EDİYOR

Kara, Bölgeye gelen araştırma görevlilerin ağacı gördüklerinde hayret içerisinde kaldıklarını belirterek, "Bu bölgede yine buna benzer iki tane ağacımız daha var. Dışarıdan gelen araştırma görevlileri de hayretler içinde kalıyorlar. Bunun sebebi de benim anladığım kadarıyla bölgede yaşayan insanların ağaca ve doğaya olan sevgisi, saygısı. Bu ağacı kutsal saymaları. Büyük bir etken budur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kaplan - Demet Karakuş-İHA)