Görenleri kendine "aşık" ediyor - Son Dakika

Görenleri kendine "aşık" ediyor

Görenleri kendine "aşık" ediyor Ordu'nun rüya gibi mahallesi: Aşıklı Mesudiye ilçesindeki Topçam Barajı ve Gölü yanında bulunan Aşıklı Mahallesi, görüntüsüyle dikkat çekiyor Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Topçam Barajı ve Gölü kıyısında yer alan Aşıklı...

Görenleri kendine "aşık" ediyor

Ordu'nun rüya gibi mahallesi: Aşıklı

Mesudiye ilçesindeki Topçam Barajı ve Gölü yanında bulunan Aşıklı Mahallesi, görüntüsüyle dikkat çekiyor

ORDU - Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Topçam Barajı ve Gölü kıyısında yer alan Aşıklı Mahallesi, görenleri kendine "aşık" ediyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bugüne kadar 500 milyon liradan fazla harcanarak inşa edilen Topçam Barajı ve Gölü muhteşem görüntüsü ile ilgi görüyor. 1978 yılında Türkiye- Japonya ilişkileri kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı ile Japon JİCA örgütü arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki su kaynaklarını enerjiye dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında gündeme alınan ancak siyasi ve toplumsal olaylar sebebiyle temeli ancak 1997 yılında atıldıktan sonra duran Topçam Barajı, 2013'te tamamlanarak hizmete girdi.

Mahalleliler kendisini şanslı olarak görüyor

Topçam Barajı yakınında ve gölün yanında bulunan Aşıklı Mahallesi ise çalışmalar tamamlanınca adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mahallenin, berrak ve durgun gölün diğer kısmında kalan tarafı yaz aylarında yeşilliklerin arsından eşsiz bir manzara sunarken, mahalle sakinleri kış aylarında ise ayrıca güzel bir görüntüsü olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, böylesine bir mahallede yaşadıkları için kendilerini 'şanslı' olarak görüyor.

"Bu yatırım bölgeye yapılan en güzel hizmetlerden birisi"

Aşıklı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Koçalan, Mesudiye ilçesine bağlı Aşıklı Mahallesi'nin şuan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde yolun temeli atılarak, barajın yapılması talimatının verildiğini ve sonrasında da tamamlandığını ifade etti. Bu yatırımların, bölgeye kazandırılan en güzel hizmetlerden birisi olduğunu ifade eden Koçalan, "Buranın şuanda bakıldığı zaman tabi güzelliğine doyamıyorsunuz, 10 yıl genç hissediyorsunuz. Çok güzel bir doğa harikası, burayı aslen kışın yaşamak lazım, kış aylarında tam kartpostallık bir manzara oluşuyor" dedi.

"Manzarayı görenler hayran kalıyor"

Görenlerin bu manzara karşısında hayrete düştüklerini ifade eden mahalle sakini Hasan Koçalan, "Balık çiftlikleri de ayrı bir güzellik katıyor. Burada en önemli etken Mesudiye ilçesi sivil toplum örgütlenmesi açısından en önemli bir yeri teşkil ediyor ancak tabi güzelliklerini tanıtabilme açısından da çok başarısız kalıyor. Buranın sosyal olarak aktivitesi yok ancak burada bir tesisin oluşması buraya canlılık katacaktır. Hafta içi ve hafta sonu yüzlerce aracın bu gölün manzarasını seyredebilmek için durduğunu görüyorum. Balık tutma konusunda da diğer illerden insanlar balık tutmak için geliyorlar. Her türlü balık türünü de barındırıyor. Ancak tanıtım açısından eksiğimiz var. Burada yol kenarında güzel tesisler oluşturularak, insanların manzara almaları sağlanabilir. Burası çok güzel bir yer, biz kendimizi şanslı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Görenleri kendine aşık ediyor

Mesudiye, Topçam, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görenleri kendine 'aşık' ediyor - Son Dakika
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