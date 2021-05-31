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Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor - Son Dakika

Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor

31.05.2021 11:48

Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor Kayseri'de 56 yaşındaki Şeref Daşdemir'in imalathanesinin damındaki 300 metrekarelik alana kurduğu ve 'dambağ' adını verdiği yeşil alan, görenleri şaşırtıyor.

Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor

KAYSERİ - Kayseri'de 56 yaşındaki Şeref Daşdemir'in imalathanesinin damındaki 300 metrekarelik alana kurduğu ve 'dambağ' adını verdiği yeşil alan, görenleri şaşırtıyor. Damlama sulama sitemine kadar kurduğu alanda 100 çeşit bitkiyi yetiştiren Daşdemir, alanın insanlara örnek olmasını istiyor.

Kayseri'de yaşayan 56 yaşındaki mutfak dolabı imalatçısı Şeref Daşdemir, 4 yıl önce betonarme yapıların içerisinde bulunan dükkanında değişiklik yapmak istedi. Dükkanının 600 metrekarelik damına bir giriş açarak, burada 300 metrekarelik alanda dikim işine başlayan Daşdemir, 4 yıl içerisinde damı adeta bağa çevirdi. Araç lastikleri, tahtalar, parke taşlar ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak damda 100'e yakın farklı bitki yetiştiren Daşdemir, 'dambağ' adını verdiği alandaki yeşilliği görenler ise gözlerine inanamıyor.

Daşdemir, "Bu fikir 4 yıl önce 'dama 60x60 bir delik açıp çıkalım da bir yeşillik olsun' diyerek başladı. Dama bir deliği açtık ve 4 sene içerisinde burası bu hale geldi. 'Betonlaşan bir şehirde vatandaşın ilgilisini çeksin de yeşile karşı duyarlı olsunlar' diyerek başladığımız buranın adını 'dambağ' koyduk. Burada 100'e yakın bitki var. Kayseri'de soğuk bir iklim olduğu için tropikal bitkiler büyümüyor. Bu sene de bunu denemek istedim. Tropikal iklimlerden getirdiğim 10'a yakın bitki de var. Domates ağacı denilen bir bitkiyi de bu sene diktim. Kayseri'de bağcılıkla uğraşan arkadaşlarımıza 'Size ağaçta domates yetiştirip yedireceğim' dediğim zaman şaşırıyorlar. Burayı gören müşterilerim şok oluyor. Bazen müşterilerim ölçüye bakmaya gelecekleri zaman 'bağdayım gelin' diyorum. Bunu duyan müşterilerim 'bağdaysan gelmeyiz' diyorlar. Gelip buraya görünce şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İnsanın azminin elinden hiçbir şey kurtulamıyor" diyen Daşdemir, "Burası tamamen membran ile kaplı. Sıcağı ve soğuğu geçirmiyor. Aşağıdaki dükkanımın 5 derece ısısını da değiştirdi. Kışın soğuk, yazında sıcak oluyordu. Orayı bile etkiledi. Olmayacak diye bir şey yok. 30 santimetre toprağın üzerinde burada çamından tutun gül bahriye kadar hepsini yetiştirebiliyorum. Burası 600 metrekare bir alan. Bu alanın 300 metresi şuanda ekilidir. Akşam 5 buçuktan sonra işimizin ağır stresi ve yoğunluğu burayla uğraştıktan sonra geçiyor. Buraya bu sene damlama sistemi de döşedim. Çoğu zaman damlama sistemini kullanmıyorum. Çünkü hortumla sulamak, bunlarla tek tek ilgilenmek bana ayrı bir zevk veriyor" şeklinde konuştu.

Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor

geri dönüşüm, Domates, Kayseri, Bitki, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Görenleri şaşırtan bağ...Dükkanının üstünü bağa çevirdi, 100 çeşit bitki yetiştiriyor - Son Dakika


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