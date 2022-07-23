Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı - Son Dakika
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Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı

23.07.2022 16:53

Bir defineci, detektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Kısa süre içinde bir taşa ulaşan defineci, taşı kırdığında altınlarla karşılaştı. İşte o anlar...

Define videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu videolardan bir tanesi daha Instagram üzerinden paylaşıldı.

DEDEKTÖRÜ ALARM VERDİ

Uzun bir süre arama gerçekleştiren defineci, en sonunda dedektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Kısa süreli kazma darbelerinin ardından ise taşa ulaştı.

İÇİNDEN ÇOK SAYIDA ALTIN ÇIKTI

Definecinin ulaştığı taştan çıkanlar ise ekran başındakileri şaşına uğrattı. Çünkü taştaki gizli bölmeden çok sayıda altın çıktı.

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Son Dakika Yaşam Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı - Son Dakika
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