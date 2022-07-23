Define videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu videolardan bir tanesi daha Instagram üzerinden paylaşıldı.
Uzun bir süre arama gerçekleştiren defineci, en sonunda dedektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Kısa süreli kazma darbelerinin ardından ise taşa ulaştı.
Definecinin ulaştığı taştan çıkanlar ise ekran başındakileri şaşına uğrattı. Çünkü taştaki gizli bölmeden çok sayıda altın çıktı.
Son Dakika › Yaşam › Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı - Son Dakika