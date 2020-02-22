Görev başında hayatını kaybeden Albay Ejder Kanter, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Görev başında hayatını kaybeden Albay Ejder Kanter, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Görev başında hayatını kaybeden Albay Ejder Kanter, gözyaşları arasında toprağa verildi

6 saat önce

Diyarbakır'da bulunan 52'nci Bakım Merkezi Komutanı olan ve kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybeden Bakım Albay Ejder Kanter, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görev başında hayatını kaybeden Albay Ejder Kanter, gözyaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Diyarbakır'da bulunan 52'nci Bakım Merkezi Komutanı olan ve kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybeden Bakım Albay Ejder Kanter, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi Komutanlığında dün FYDT faaliyeti gerçekleştirilmesi sırasında rahatsızlanan Bakım Albay Ejder Kanter, kalp krizi şüphesiyle ambulansla kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Bakım Albay Ejder Kanter için bugün Erciş Kara Yusuf Paşa Camisinde askeri tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır'da görevli Tuğgeneral Sinan Eren, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kamu kurum amirleri, Bakım Albay Kanter'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Bakım Albay Ejder Kanter, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içerisinde aile kabristanlığına defnedildi. - VAN

Kalp Krizi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:30:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görev başında hayatını kaybeden Albay Ejder Kanter, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]