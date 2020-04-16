Görev başında kalp krizi geçiren doktor, hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünde görev yapan Doç. Dr. Ercüment Tarcan (65), çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastalarını muayene ettikten sonra odasına geçen Doç. Dr. Ercüment Tarcan birden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Tarcan, mesai arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanenin acil servis bölümüne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Tarcan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapıyan açıklamada, "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ercüment Tarcan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.