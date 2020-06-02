Görev başında kalp krizi geçiren Jandarma uzman çavuşa veda - Son Dakika

Görev başında kalp krizi geçiren Jandarma uzman çavuşa veda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Şahin Keser (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Şahin Keser (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzman çavuş için İnegöl'de tören düzenlenirken cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevi sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keser, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Bursa'da özel bir hastanenin yoğu bakım ünitesinde tedavi altına olan Uzman Çavuş hayatını kaybetti. Acı haber mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Keser'in cenazesi İnegöl'deki uğurlama töreninin ardından dualarla memleketi Adana'ya gönderildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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