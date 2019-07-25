Son Dakika Haberleri: Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı
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Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

2 gün önce

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı, yabancı gazeteciler tarafından mezarı başında anıldı.

Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı, System.String[]
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı, yabancı gazeteciler tarafından mezarı başında anıldı.
Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediye Başkanlığınca organize edilen, "Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni"ne katılmak için Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan kente gelen gazeteciler, Nişancı'nın Söğütlü köyündeki mezarını ziyaret etti.
Nişancı'nın mezarı başında başında babası Nafiz Nişancı ve kayınpederi Yaşar Mutlu'ya başsağlığı dileyen gazeteciler, Bayburt Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Bayburt'ta görev yapan gazeteciler için Basın Bayramının buruk geçtiğini belirterek, "Bugün basın şehidimizi mezarı başında yad etmek istedik. Bizlere eşlik eden meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Abdulkadir Nişancı, Trabzon, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:07 Kaynak: AA
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