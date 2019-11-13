Görev başındaki polisi böyle şehit etti, 20 yıl hapis cezasına Yargıtay'dan onay geldi

İzmir'in Bergama ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak trafik polisine çarpıp şehit eden sanık hakkında Yargıtay kasten öldürme kararını tasdik etti. Sanık 20 yıl hapis cezası aldı. Ceza, trafik kazalarında emsal bir karar olarak kayıtlara geçti. Kaza anı ise olay yerindeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.



14 Şubat 2017 tarihinde İzmir- Çanakkale karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan evli ve 2 çocuk babası trafik polisi Nedim Öner'e (43) saat 02.00 sıralarında 'dur' ihtarına uymayan Aytekin U. (42) yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Öner'e çarpan sürücü ise kazanın ardından aracıyla kaçtı. Aytekin U. bir gün sonra yakalanarak tutuklandı.



Olay ile ilgili yapılan mahkemelerin ardından sanık hakkında verilen 20 yıl hapis cezasının Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 18.09.2019 tarihindeki kararı ile onandığı ifade edildi.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde, şehit polis Nedim Öner'in yeğeni ve ailesinin Avukatı Halil Anıl Pala, karar öncesi yaşanan hukuki süreçleri anlatarak, "Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş. İddianamede sanık hakkında muhtemel kast ile insan öldürmeden kaynaklı hüküm kurulması gerektiğine dair iddia talep olunmuştur. Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde bilinçli taksirden 9 yıl hapis cezasına hüküm olunmuştur. Tarafımızın da yapmış olduğu itirazlar neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 9 yıllık hapis cezası aynı şekilde onanmış taleplerimiz esastan ret edilmiştir. Tarafımızın yapmış olduğu başvurular neticesinde Yargıtay'da temiz yoluna başvurulmuş. Meydana gelen somut olayın akışı itibariyle sanık hakkında olası kast ile insan öldürme suçundan kaynaklı hüküm kurulması gerektiğine dair bozma kararı verilmiştir. Dosya tekrardan İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesine tevdi edilmiş ve sanık hakkında 20 yıl hapis cezasına hüküm olunmuştur. Yine yapılan itirazlar neticesinde Yargıtay'da mürafaalı olarak duruşma açılmış; neticesinde de sanık hakkındaki 20 yıl hapis cezası kesinleşmiştir. Bu kararın Türkiye'de emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyiz. Her trafik kazası bilinçli taksir veya taksir ile insan öldürmeden hüküm kurulmaması gerektiği yönünde bir görüşümüz bulunmaktadır. Nitekim yapılan yargılama neticesinde de sanık hakkında olası kast ile insan öldürmeden bir hüküm tesis edilmiştir" dedi.



Avukat Pala, Yargıtay tarafından onanan kararın emsal teşkil ettiğini söyleyerek, "Umarım gerekli dikkat ve özeni yerine getiririz. Aksi halde yaptırımları ağır olup 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalınır" dedi. - BALIKESİR