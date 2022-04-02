Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı

02.04.2022 00:57

Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı Hakkari'nin Derecik ilçesinde nöbet değişim sırasında suya kapılıp kaybolan asker için arama çalışmaları başlatıldı.

Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde nöbet değişim sırasında suya kapılıp kaybolan asker için arama çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında sınırda görev değişimi sırasında bir asker Hacıbey Çayı'ndan geçişi sırasında suya kapılıp kayboldu. Askerin suya kapılmasıyla bölgeye yakın bulunan hudut birlikleri ve güvenlik korucuları hızla olay yerine intikal etti. Derecik Samanlı Hudut Karakolu sınırında görev yapan asker için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı
Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı
Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı

YORUMLAR
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Hakkari, Derecik, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görev değişimi sırasında dereye düşen asker için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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