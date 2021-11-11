Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü - Son Dakika

Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Celal Esen'in Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen'in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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