Görev esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu - Son Dakika

Görev esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
15.10.2020 19:34
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da görevi esnasında rahatsızlanan asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da görevi esnasında rahatsızlanan asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA
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